Жителям Сысерти отказали в референдуме по мусорному полигону

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала местным жителям в проведении референдума для обсуждения строительства мусорного полигона. Уральцы считают, что решение незаконно, а нарушения в процедуре инициирования референдума, на которые указывают чиновники, необоснованы.

На прошедшем 15 февраля заседании члены комиссии заявили, что в предоставленных административной группой документах есть неточности сразу в 18 паспортных данных. Количество подписей в ходатайстве превышает заявленное ранее количество - 150 вместо 147, у четверых, согласно базе МВД, отсутствует постоянная регистрация на территории Сысертского городского округа, а еще у четверых указана неверная дата рождения.

Местным жителям посоветовали провести работу над ошибками и подать повторное ходатайство на проведение референдума. При этом в соцсетях инициативная группа заявила, что также намерена обжаловать решение избирательной комиссии в суде.

"Считаем это решение незаконным! 100 необходимых подписей собрано, вопрос соответствует законодательству! Однозначно, мы будем опротестовывать решение избиркома в суде. В ближайшие дни будет подан иск. Параллельно в начале марта снова соберем собрание и инициируем снова референдум! К вопросу подключились новые общественные деятели, активисты и политики. Такого результата не было никогда в Свердловской области, чтобы собрать в одно время 147 человек, составить грамотно вопрос и объединиться. Мы считаем это победой!" - заявляют активисты.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но снова столкнулись с препятствиями.