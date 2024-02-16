В Сургуте рухнул лифт с человеком внутри

В Сургуте в одном из многоквартирных домов рухнул лифт с человеком внутри, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Падение кабины лифта произошло 15 февраля. Предварительно, причиной стала техническая неисправность. Кабина стремительно опустилась вниз на несколько этажей. После остановки двери лифта остались в заблокированном состоянии. Прибывшие на место сотрудники освободили застрявшего в нем человека. Пассажир лифта не пострадал,

Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг по техническому обслуживанию лифта, не отвечающему требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.