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Общество Свердловская область
Фото: Яна Бахтина

В Екатеринбурге суд оштрафовал отца ребенка с СМА за пикет у полпредства

Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, который накануне вышел на пикет к уральскому полпредству.

Напомним, мужчина выходил с обращением к Владимиру Путину с просьбой обеспечить лекарством своего сына Мишу (у ребенка диагноз СМА). Вскоре Бахтин был задержан полицией, его отвезли в отдел.

Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Дмитрия виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ – нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Мужчине назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Пикет Дмитрия Бахтина возле здания полпредства в Екатеринбурге(2024)|Фото: Яна Бахтина

Незадолго до задержания родители сказали силовикам, что если бы закон выполнялся, то ребенок уже давно получил бы лекарство, и тем не надо было бы приезжать. В ответ полицейские заявили, что есть специальные службы, которые отвечают за предоставление лекарств, а полиция "благотворительностью не занимается".

Напомним, что Дмитрий пытается добиться от государства предоставления лекарства для своего маленького сына с СМА. Ранее уралец уже выходил на акции, в том числе на Красную площадь в Москве.

В декабре перед "прямой линией" Путина проблему семьи пообещал решить свердловский губернатор Евгений Куйвашев и обеспечить ребенка лекарством. Несмотря на это, Минздрав отказал мальчику в "Рисдипламе" и даже решил через суд "защититься" от родителей.

Теги: пикет, суд, штраф


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