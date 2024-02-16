В Екатеринбурге суд оштрафовал отца ребенка с СМА за пикет у полпредства

Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, который накануне вышел на пикет к уральскому полпредству.

Напомним, мужчина выходил с обращением к Владимиру Путину с просьбой обеспечить лекарством своего сына Мишу (у ребенка диагноз СМА). Вскоре Бахтин был задержан полицией, его отвезли в отдел.

Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Дмитрия виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ – нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Мужчине назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Незадолго до задержания родители сказали силовикам, что если бы закон выполнялся, то ребенок уже давно получил бы лекарство, и тем не надо было бы приезжать. В ответ полицейские заявили, что есть специальные службы, которые отвечают за предоставление лекарств, а полиция "благотворительностью не занимается".

Напомним, что Дмитрий пытается добиться от государства предоставления лекарства для своего маленького сына с СМА. Ранее уралец уже выходил на акции, в том числе на Красную площадь в Москве.

В декабре перед "прямой линией" Путина проблему семьи пообещал решить свердловский губернатор Евгений Куйвашев и обеспечить ребенка лекарством. Несмотря на это, Минздрав отказал мальчику в "Рисдипламе" и даже решил через суд "защититься" от родителей.