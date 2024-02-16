Представители Эквадора полетят в Москву из-за бананов

Представители Эквадора планируют посетить Москву, чтобы решить проблему с поставками бананов.

"В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами", - приводят "Ведомости" заявление МИД Эквадора в Twitter.

В неделю в РФ отправляется в среднем 1,4 млн коробок эквадорских бананов.Ранее правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки. Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%.