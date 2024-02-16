В России определятся с наказанием за дипфейки

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором проработают вопросы правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк).

Это необходимо, чтобы не допустить ее использования в противоправных целях. Вопрос о необходимости такого регулирования обсуждался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Согласно протоколу заседания, о проведенной работе ведомства должны будут проинформировать правкомиссию до 1 ноября текущего года. Представитель Минцифры подтвердил получение протокола по результатам заседания правкомиссии. Представитель Роскомнадзора от комментариев отказался.

В настоящее время отдельной категории преступлений, совершенных с использованием этой технологии, нет, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предлагает законодательно закрепить понятие "дипфейк". По его словам, это явление далеко не всегда безобидно.