Институт ВЭБа: прогноз по росту экономики в 2024 году повышен до 2%

По итогам 2024 года экономика России вырастет на 2%.

Как следует из февральского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБа, ожидания улучшились по сравнению с октябрем, когда оценка роста составляла 1,6%. Аналитики ожидают постепенного ускорения прироста ВВП в ближайшие три года, в то время как осенью прогнозировали его замедление.

Сейчас оценка на 2025 и 2026 годы составляет 2,1 и 2,2% соответственно, тогда как октябрьский прогноз предполагал 2,3 и 2%.

Сильные результаты прошлого года позволили улучшить ожидания, сообщают "Ведомости".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 году был связан с увеличением доходов граждан.