Исследование: россияне считают сладости уместным подарком на 23 февраля

У 66% россиян в компаниях существует традиция поздравлять коллег с гендерными праздниками.

Как говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и финтех-компании ЮMoney, большинство участников исследования считают, что на 23 февраля уместно дарить сертификаты на покупки, угощения и сладости, тематические сувениры.

С 1 по 10 февраля 2024 года число покупок книг выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний чек снизился на 7% до 227 руб.

Еще 17% опрошенных в качестве подарка коллегам выбрали бы спортивный инвентарь, а 16% — корпоративный мерч. При этом средний чек за одежду для активного отдыха и спорта увеличился на 11% до 11 тыс. 197 руб., в то время как средний чек за товары для рыбалки и охоты снизился на 36% и составил 9 тыс. 972 руб., сообщают "Известия".