Песков: ВСМ будет построена, основная схема проекта согласована

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основная схема проекта уже согласована. "ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны", — заявил пресс-секретарь.

Отмечается, что схема ВСМ Москва — Петербург была согласована на совещании у президента Владимира Путина.

Напомним, первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург обойдется в 148 млрд руб.