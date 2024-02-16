16 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Песков: ВСМ будет построена, основная схема проекта согласована

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основная схема проекта уже согласована. "ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны", — заявил пресс-секретарь.

Отмечается, что схема ВСМ Москва — Петербург была согласована на совещании у президента Владимира Путина.

Напомним, первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург обойдется в 148 млрд руб.

Теги: ВСМ, транспорт, Песков


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