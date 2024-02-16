Кадыров: в Грозном новый район назовут в честь Путина

В Грозном появится новый район, который будет носить имя президента России Владимира Путина.

Как заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров, он ознакомился с ходом работ в центральной части города, где развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Район расположится на территории свыше 200 гектаров.

Тут построят 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья. Также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки.

Сегодня в Грозном четыре района, которые в 2020 году по поручению Кадырова были переименованы в честь национальных героев Чечни – Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский районы. Центральный проспект города в 2008 году переименован в проспект имени Путина.