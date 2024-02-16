Минтранс России оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ

Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург обойдется в 148 млрд руб., сообщил во время совещания в Верхней Пышме с президентом Владимиром Путиным глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По его словам, их планируется "поставить на линию" к 2028 году.

Поезда будут ходить по ВСМ Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут. Министр транспорта РФ напомнил, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью — 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.

Как отметил Савельев, пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. Уже создана компания "ВСМ две столицы", которая планирует выступить акционером концессионера.

Глава Минтранса попросил для старта проекта поддержать заключение концессионного соглашения, чтобы заключить договор на поставку поездов. Подписать концессию министр предложил до конца апреля 2024 года.