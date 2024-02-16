В "ЕР" проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах"

Комиссия по этике партии "Единая Россия" взяла на особый контроль случай с депутатом Вячеславом Дюковым из Красноярска, который якобы заявил, что в контрактники попадают "алкоголики, бомжи, бичи, зэки".

Как заявил ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Евгений Ревенко, подобные высказывания недопустимы. По его словам, прежде чем давать оценку, надо тщательно проверить информацию.

"Невозможно себе представить, чтобы такие слова произнес член "Единой России". В случае если информация подтвердится, я уверен, таким в наших рядах не место. Мы ожидаем, что красноярское отделение "Единой России" займет принципиальную позицию", — отметил депутат, сообщает РИА "Новости".

Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее".