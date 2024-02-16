Путин: Проект ВСМ Москва — Петербург надо проработать с регионами

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, через которые она пройдет.

Президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ, попросил руководителей субъектов максимально ответственно подойти к решению задач, связанных с этим проектом и попросил представить предложения по источникам финансирования магистрали, указав, что все риски должны быть просчитаны.

Глава государства попросил обозначить сроки и этапы работы, условия привлечения инвесторов и институтов развития, сообщает РИА "Новости".

По словам Путина, в России надо развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки.