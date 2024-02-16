В Москве пытавшиеся повесить собаку живодеры отделались принудительными работами

В Москве трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку, отделались принудительными работами.

Это произошло у железнодорожной станции "Москва-3". Как сообщили в пресс-службе Останкинского суда, Владимир Корсаков, Вагиф Эшрефов, Дмитрий Дмитриев признаны виновными в жестоком обращении с животными.

Сначала суд назначил им небольшие сроки в колонии, но затем пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы и заменил заключение на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Как считает следствие, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Когда им это не удалось, они нанесли ей удары по голове, сообщает РИА "Новости".