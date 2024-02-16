Путин: Надо развивать высокоскоростные магистрали, это не игрушки

В России надо развивать высокоскоростные ж/д магистрали, это не игрушки, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.

"Нам все равно нужно строить дополнительные мощности на Октябрьской железной дороге, так? Чтобы обеспечить провоз и скорость передвижения грузов по этой важнейшей магистрали", - заявил глава государства. По его словам, на это потребуется свыше полутриллиона рублей.

"И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", - отметил президент.

Напомним, сразу после Нижнего Тагила президент приехал в Верхнюю Пышму. Там он посетил завод "Уральских локомотивов", где и прошло совещание.