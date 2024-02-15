Владимир Путин приехал на "Уральские локомотивы" в Верхнюю Пышму

Сразу после Нижнего Тагила президент страны Владимир Путин приехал в Верхнюю Пышму. Там он посетил завод "Уральских локомотивов", сообщает Telegram-канал полпредства в УрФО.



"Он осмотрит цех и проведет совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". Основной доклад представит глава Минтранса Виталий Савельев. В нем также примут участие глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, производители железнодорожной техники", - говорится в сообщении.

В нем также сказано, что последний раз "Уральские локомотивы" Владимир Владимирович посещал в ноябре 2013 года. Тогда он поздравил рабочих с началом серийного производства поездов "Ласточка".

Напомним, что глава государства прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. Он уже успел побывать в Нижнем Тагиле, где посетил Уралвагонзавод и одну из старейших городских школ - МАОУ СОШ №32, построенную в 1936 году. Президент оценил завершившийся в 2024 году ремонт, который проводился по нацпроекту "Образование", после чего сразу выдвинулся в Верхнюю Пышму.