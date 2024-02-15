Количество жертв удара по Белгороду силами ВСУ выросло до семи

Количество людей, погибших в результате обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до семи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Согласно обновленным данным, при обстреле погибло семь человек, один из которых - ребенок. 18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым уже оказана помощь амбулаторно, остальные госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее член совета по правам человека Марина Ахмедова в своем телеграм-канале сообщила, что во время обстрела города погиб четырехмесячный ребенок. "Целились, конечно, в школу. Один ребенок погиб. Вампиры", - написала она. По данным СМИ, младенец гулял с мамой, когда осколок одного из снарядов упал на футбольное поле рядом со школой.

До этого сообщалось, что во время ракетной атаки пострадал торговый центр в южной части города, школьный стадион, несколько улиц, дома в частном секторе.

Всем жителя Белгорода, чье жилье пострадало от обстрела, предложат временное размещение в гостинице.Город уже разделили на секторы, за каждым из которых закреплена строительная организация для устранения последствий.