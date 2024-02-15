Зеленский легализовал применение медицинского каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны) на территории страны. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной рады Украины.

"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> возвращен с подписью Владимира Зеленского", - говорится на сайте.

Напомним, что за легализацию медицинского каннабиса Зеленский выступал еще в 2020 году будучи кандидатом в президенты. Однако дискуссии на эту тему достигли кульминации в июле, когда Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. В декабре проект прошел во втором чтении.

Пока инициаторы законопроекта считают, что легализация медицинской марихуаны поможет солдатам справиться с последствиями затянувшегося военного конфликта, 37% опрошенных киевским социологическим Центром Разумкова выступили против.

Ряд депутатов Верховной Рады также выступает против легализации, в том числе фракция Юлии Тимошенко. Последняя утверждает, что легализация приведет к неконтролируемому производству и употреблению марихуаны. Тимошенко призывала провести референдум по этому вопросу. При этом партия "Слуга народа", обладающая в Раде большинством, выступила в поддержку легализации. Идея также нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого еще в 2022 году бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал "глубоко и безвозвратно подсевшим наркоманом".