15 Февраля 2024
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Фото: Рамиль Ситдиков, РИА &quot;Новости&quot;

Путин пообещал помочь техникумам Нижнего Тагила с подготовкой квалифицированных кадров

Глава государства Владимир Путин пообещал поддержать техникумы Нижнего Тагила и помочь разрешить проблему нехватки квалифицированных рабочих. Об этом он заявил во время рабочего визита на "Уралвагонзавод".

Президент отметил, что знает о нехватке рабочих рук, оценив дефицит в примерно 1,5 тыс. человек.

"У вас же два техникума есть. Будем помогать, поддерживать. И денежки дадим дополнительные - и на один, и на другой. По всем каналам будем помогать, 400 миллионов рублей дадим, чтобы их поддержать. Так что у вас будет, кому передавать опыт, знания", - заявил президент.

Путин выразил надежду, что с учетом роста зарплат работа в ОПК станет не только интересной, но и престижной. "Я хожу и с удовольствием смотрю на результаты вашей работы", - признался президент.

Он также поблагодарил сотрудников УВЗ, выпускающих качественную технику для СВО и работающих в зоне боевых действий.

"Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М "Прорыв". Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово. Ну и качество работы, конечно, очень хорошее", - добавил глава государства.

Теги: Путин, нижний Тагил, техникум, кадры


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