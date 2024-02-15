Указом Путина замдиректора ФССП РФ назначен Алексей Рагозин

Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Заместителем директора Федеральной службы судебных приставов России назначен Алексей Рагозин. Соответствующий указ за подписью главы государства Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.



