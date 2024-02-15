Указом Путина замдиректора ФССП РФ назначен Алексей Рагозин
Заместителем директора Федеральной службы судебных приставов России назначен Алексей Рагозин. Соответствующий указ за подписью главы государства Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов - заместителем главного судебного пристава РФ", - говорится в документе.
Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ вступает в силу со дня его подписания.