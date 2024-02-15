"Приболел" на самоизоляции. Свердловский губернатор допущен до общения с Путиным только по ВКС

По прибытии в Свердловскую область президент Владимир Путин так и не встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Тот сможет участвовать в мероприятиях с главой государства только по ВКС. О том, что Куйвашев "приболел", поэтому не сопровождает его в поездке, Путин сообщил во время общения с работниками УВЗ.

Близкий к администрации губернатора Telegram-канал "Не для протокола" пояснил, что у Куйвашева положительный тест на грипп.

"Евгений Куйвашев будет участвовать в мероприятиях с Владимиром Путиным по ВКС — у губернатора положительный тест на грипп. Куйвашев не восстановился после тяжелого гриппа. В администрации губернатора предполагали, что глава региона не выздоровел до конца. Никакой интриги", — говорится в сообщении.

Telegram-канал BRIEF сообщает, что глава региона находился на самоизоляции аж с 8 февраля, но ФСО так и не допустило его к президенту. "Знающие люди рассказали, якобы Куйвашев мог нарушить режим карантина, за что и поплатился красной карточкой от ФСО. В любом случае, позиции Куйвашева серьезно ослабли", — пишет канал.

Отметим, что сегодня вице-президент группы "Эталон" Андрей Ермишкин анонсировал запуск трамвая в Солнечный микрорайон Екатеринбурга 17 февраля. По его словам, на запуске должен присутствовать и Евгений Куйвашев. Видимо, тоже по ВКС.

В это же время на сайте правительства региона появляется анонс о награждении Демидовских лауреатов 16 февраля. Вручать их будет лично Евгений Куйвашев.