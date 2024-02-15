Путину понравилась идея госнаграды для трудовых династий

Президент России Владимир Путин оценил идею учреждения госнаграды для трудовых династий. С таким предложением к президенту вышел один из рабочих "Уралвагонзавода".

Как передают РИА Новости, при посещении с рабочим визитов "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле, глава государства пообщался с рабочими. Один из них и озвучил свою идею, над которой президент пообещал подумать. Путин отметил, что совсем недавно в России уже учредили знак "За успехи в труде" и орден "За доблестный труд", однако инициатива свердловчанина тоже весьма интересна.

"Но так, чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий, в голову мне не приходило. Идея хорошая", - сказал Путин, пообещав поручить своей администрации и правительству РФ продумать такое предложение.