Банк "Тинькофф" избавился от герба основателя в логотипе

Банк "Тинькофф" сманил логотип. В нем осталась буква "Т", но исчез фамильный герб Олега Тинькова – основателя банка, который после начала СВО продал свою долю в предприятии. Уже тогда появились предположения, что банк может провести ребрендинг и даже сменить название.

В начале 2024 года Тиньков заявил, что "забирает из страны" бренд Tinkoff, права на который принадлежат его семье. Он отметил, что больше не хочет, чтобы фамилия ассоциировалась с Россией и конфликтом на Украине.

В пресс-службе банка, купленного структурами бизнесмена Владимира Потанина, так прокомментировали смену логотипа: "Да, теперь у нас новый логотип. Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это в нашем обновленном логотипе".

Судя по количеству дизлайков под этим постом в Telegram, пользователи не оценили переосмысление бренда.

Согласно данным "Википедии", Олег Тиньков не имеет отношения к дворянскому роду Тиньковых, герб которых использовал в логотипах своих бизнесов.