Путин прибыл в Екатеринбург

Глава государства Владимир Путин прибыл на Средний Урал. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного представителя президента в УрФО.

По их данным, в рабочей поездке Путина будет сопровождать полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Telegram-канал RIA_Kremlinpool сообщает, что президент уже направился в Нижний Тагил на Уралвагонзавод.

По данным Интерфакса, в программе визита ведущие машиностроительные предприятия региона - АО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле и ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. На УВЗ Путину покажут боевые машины, готовые к отправке в войска, там он пообщается с рабочими.

На площадке "Уральских локомотивов" президент проведет совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

Сопровождают президента глава Минтранса Виталий Савельев, глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф.