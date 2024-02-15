С совладельца МТС Евтушенкова хотят взыскать миллиард долларов

"Голая вечеринка" не отпускает: подан очередной иск к блогерше Анастасии Ивлеевой.

На этот раз иск зарегистрирован в Лефортовском районном суде Москвы.

Истец А.А. Пак требует от Ивлеевой, а также от МТС, ООО "Арт центр" (клуб "Мутабор", в котором проходила вечеринка) и Владимира Евтушенкова (совладелец МТС) возместить моральный вред в размере 1 руб. с каждого.

"В исковом заявлении также заявлены требования об обязании Ивлеевой перечислить 1 000 000 000 руб. в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитника Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

При этом с Евтушенкова предложено взыскать $1 млрд в тот же фонд.