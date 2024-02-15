Все рожают и будут рожать, - представитель гильдии девелоперов о том, почему молодым семьям не дарят квартиры

На фоне призывов к российским женщинам рожать и поднимать демографию страны, бесплатно выдавать жилье потенциальным матерям никто не собирается. И ситуация, к сожалению, вряд ли изменится - как минимум, застройщики точно не собираются предоставлять выгодные условия по собственной инициативе. О причинах этого Накануне.RU рассказал вице-президент НП "Российская Гильдия управляющих и девелоперов" Андрей Бриль.

"То, что нужно улучшать жилищные условия для молодых семей - безусловно, но это вопрос не к девелоперам. Дело даже не в том, что это придется делать за свой счет, может кто-то из благотворительных соображений и сделает, но все это будет влиять на экономику квадратного метра. Если кому-то дадут дешевле или даром, то кому-то дороже продадут. В стране столько денег у государства, что можно сделать все, что угодно. Можно прямо сейчас всем в 10 раз повысить заработную плату. И ничего для бюджета страшного не произойдет. Можно сейчас понастроить десятки миллионов квадратных метров арендного жилья и сдавать его в аренду, по льготной ставке еще дотировать всем желающим. Но это вопрос не к девелоперам, а к тем, чья это обязанность и у кого есть на это деньги. И обязанности и деньги сегодня есть", - заявил Бриль.

По его мнению, переживать о спаде демографии не стоит, поскольку сейчас мы находимся в яме, из которой уже в ближайшее время полетим вверх. Даже без агитации люди рожали всегда, а призывы рожать еще больше - это всего лишь очередная пропаганда, потому и более лояльного отношения к этим самым рожающим ждать не приходится.

"Призывы рожать - это пустые хлопоты. Демография - это длинные на несколько десятилетий волны. И эта демографическая яма сейчас будет. То, что надо рожать, ну надо, ну рожайте. Это то, что надо понимать про демографию. Эти призывы, это такие пропагандистские истории. Все равно рожают и будут рожать, и не надо тут никого никуда призывать. Сейчас эта волна пропадет и потом у нас начнется подъем рождаемости - не потому, что кого-то у нас уговорили, или кому-то дали квартиру, или кому-то дали материнский капитал. Демография - это демография", - подытожил Бриль.