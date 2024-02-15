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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Чиновника, обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве, освободили из-под стражи

Свердловский областной суд изменил меру пресечения чиновнику, обвиняемому в крупном пожаре в Сосьве.

Пожар случился в апреле прошлого года. Огонь уничтожил много жилых домов, были погибшие. После трагедии было возбуждено несколько уголовных дел. Одним из фигурантов стал специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО" Вячеслав Алексеев. Его обвинили в халатности и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух человек. Суд заключил Алексеева под стражу.

25 января 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста до 26 апреля. Защитник обвиняемого подал апелляцию.

В итоге Свердловский областной суд отменил постановление райсуда и вынес новое, которым в продлении ареста было отказано. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Алексеев будет освобожден из-под стражи, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Вячеслав Алексеев в суде(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

"Обвиняемому запрещено общение без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом. Алексеев обязан являться по вызовам следователя, прокурора или суда", - пояснили в инстанции.

Там добавили, что в случае нарушения запретов и обязательства, мера пресечения Вячеславу Алексееву может быть изменена на более строгую.

Напомним, накануне из-под ареста был освобожден еще один фигурант - управляющий пилорамой Газанфар Мамедов. Ему также изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Кроме этого, на суде рассказали, откуда именно мог прийти огонь во время пожара в уральской Сосьве.

Теги: суд, чиновник, Сосьва, апелляция, арест


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