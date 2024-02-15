ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что Евросоюз не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа.

"Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента. Об этом пишет РИА Новости.

Текущее соглашение истечет в конце 2024 года. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заключение нового соглашения о транзите газа возможно. При этом украинские власти отрицают, что готовы к продлению соглашения с Россией о транзите газа после 2024 года.