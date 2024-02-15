С 2026 года в российских городах начнут развертывать сеть вышек 5G

Развертывание сетей пятого поколения (5G) с использованием российских базовых станций начнется в крупнейших мегаполисах страны с 2026 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире "России 24".

По словам министра, крупнейшие сотовые операторы уже заключили с производителями контракты на поставку базовых станций на сумму более 100 млрд руб. до 2030 года.

При этом Шадаев не упомянул, что гражданским операторам не достанется так называемый "золотой диапазон" частот, который за собой хотят оставить военные. Обычно именно частоты 3400-3800 МГц используются для 5G. При использовании других диапазонов, по мнению экспертов, преимущества нового поколения связи могут сводиться на нет.