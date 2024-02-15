Задержаны мигранты, устроившие стрельбу в Тюмени

В Тюмени задержаны еще двое мигрантов, подозреваемых в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее они были объявлены в федеральный розыск. Задержать мужчин 2003 и 1987 годов рождения удалось в Самаре. Сейчас их доставили в Тюмень для проведения следственных действий.

Напомним, 5 января 2024 года во дворе дома по ул. Муравленко произошел конфликт между уроженцами одной из республик Закавказья. Во время разборок мужчины схватились за оружие: огнестрельное и травматическое. Один из участников конфликта был ранен в плечо, его госпитализировали. Также ранение получил знакомый потерпевшего.