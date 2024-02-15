Виновнику страшного ДТП в Екатеринбурге отказали в замене наказания

Суд отказал виновнику страшного ДТП в Екатеринбурге в замене наказания. Владимир Пузырев останется за решеткой.

Авария случилась в ноябре 2018 года на улице Фурманова: водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил нескольких человек, в том числе ребенка. За рулем сидел Владимир Пузырев. В дальнейшем суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

В 2023 году водитель пытался выйти на свободу условно-досрочно, но безуспешно. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в конце декабря Пузырев обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытого срока более мягким видом наказания. Ему было отказано.

Тогда Владимир Пузырев обжаловал этот вердикт в Свердловском облсуде. Сегодня, 15 февраля, апелляция была рассмотрена. Решение районного суда оставлено без изменений.

Напомним, также в пользу потерпевших с водителя было взыскано свыше 4 млн рублей.