Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил россиянам ценить то, что у них есть Владимир Путин. По его словам, американцы бы тоже хотели такого президента, но им не повезло.

"Нам надо ценить то, что Владимир Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции, и это сильная сторона нашей политической системы. У нас самый сильный кандидат. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Владимир Путин. Но у них нет — он у нас. А у них — Байден", - сказал председатель нижней палаты российского парламента на пленарном заседании Госдумы.