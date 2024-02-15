WP: Помощь Украине в руках республиканцев в Палате представителей

Самые важные решения по Украине сегодня принимаются не в Киеве и не в Москве, а юристом из Луизианы, который в прошлом году стал спикером Палаты представителей. Это Майк Джонсон, пишет The Washington Post, имея в виду законопроект о выделении средств Украине.

На днях Сенат США проголосовал за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов без мер по защите границ. Но теперь его судьба в руках Палаты представителей. Джонсон неожиданно сосредоточил в своих руках огромную власть в условиях политической нестабильности в США. А он заранее заявил что заблокирует законопроект, так как он пренебрегает защитой границ США. Хотя ранее говорил, что нужно помогать Украине и Тайваню.

От решения конгрессменов зависит очень многое - жизни украинских боевиков, заявил Wall Street Journal один из них Александр Кучерявенко.

Однако не сама позиция Джонсона является настоящей проблемой для Украины, а настроения американцев, которые все меньше настроены на помощь украинскому режиму. Это чувствуют и американские законодатели. Так, республиканец Линдси Грэм, посетивший в прошлом году Киев, совершил разворот на 180 градусов в вопросе поддержки Украины и на этой неделе проголосовал в сенате против новой помощи, хотя Сенат и принял проект. А сенатор от Алабамы Томми Табервилл написал в статье на Fox News, что он не дал бы ни цента Украине и будет стоять на этом до конца. США не должны финансировать все страны, которым сочувствует.

"Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью", — заявил с трибуны Сената республиканец от Юты Майк Ли.

Дата голосования по законопроекту пока не назначена.