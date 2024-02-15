Число погибших при ударе по Белгороду выросло до шести человек

По последним данным Минздрава, в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.

Член совета по правам человека Марина Ахмедова в своем телеграм-канале сообщила, что во время обстрела города погиб четырехмесячный ребенок. "Целились, конечно, в школу. Один ребенок погиб. Вампиры", - написала она. По данным СМИ, младенец гулял с мамой, когда осколок одного из снарядов упал на футбольное поле рядом со школой.

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки пострадал торговый центр в южной части города, школьный стадион, несколько улиц, дома в частном секторе.

Всем жителя Белгорода, чье жилье пострадало от обстрела, предложат временное размещение в гостинице, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале. По предварительным данным, есть разрушения в пяти многоэтажках, пяти частных домах, трех хозсубъектах, повреждено 25 автомобилей.

Мэр также сообщил, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова город разделен на секторы - за каждым закреплена строительная организация, которая приступает к устранению последствий.