Даванков выступил за решение конфликта с Украиной путем переговоров "без предварительных договоренностей"

Кандидат в президенты России Владислав Даванков ("Новые люди") выступил за решение конфликта с Украиной путем переговоров "без предварительных договоренностей". Об этом он заявил во время презентации своей предвыборной программы.

Он отметил, что что соглашение не должно быть для России "позорным": "У нас уже были в истории позорные миры, когда проблемы внешней политики отражались на политике внутренней. И я сам работал почти в десяти странах, я их много раз перечислял, провел много переговоров, и знаю, что переговоры нужно вести в открытом режиме, без предварительных договоренностей – садиться и договариваться".

Также Даванков рассказал, что не встречал россиян, которые бы хотели войны с Польшей, НАТО и полного контроля над территорией Украины: "Я часто слышу в течение этой кампании людей, которые говорят, что люди хотели бы дойти до Варшавы, воевать с НАТО. Вот я вам могу сказать, я проехал 19 регионов — в каждом зале я спрашивал людей: "А вы хотели бы дойти до Варшавы?". Ни одного раза, ни на одной встрече люди этого не сказали. Поэтому много раз мне задавали вопрос, какая моя позиция о том, что нужно делать. Я считаю, что в первую очереди должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы эти переговоры… <…> вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной".