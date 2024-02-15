В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих

Полиция в Волгограде задержала троих подростков, которые грабили прохожих, угрожая молотком, сообщает ба ГУМВД РФ по региону.

По данным ведомства, задержанным 16, 17 и 18 лет.

Ранее в полицию обратились трое жителей Волгограда. Они рассказали, что на улице к ним подбегали неизвестные и, угрожая молотком, забирали деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, банковские карты. При этом одну из жертв сильно избили, мужчина попал в больницу с ушибами и переломами.

Злоумышленники признали вину. Выяснилось, что похищенное имущество они сдавали в ломбарды и скупки, а деньги тратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Молодые люди заключены под стражу.

Ранее в Тюмени суд отправил под арест троих участников драк со школьниками. В СМИ сообщалось, что молодые люди - "из Азербайджана, но с российскими паспортами". Председатель тюменской азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев также сообщил, что "драка на видео — обычный конфликт между одноклассниками, который снимала девочка, она же и выложила это в соцсети". Мустафаев заявил, что распространили ролики каналы "националистической направленности с целью призыва к национальной розни".

С ним не согласился журналист и вице-спикер Мосгордумы от "ЕР" Андрей Медведев, который отметил, что диаспора не является органом исполнительной власти или министерством, и счел лишним мнение диаспоры по "совершенно криминальной истории".