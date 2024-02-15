Волочкова переносит свое шоу из горевшего зала "Известия Hall"

Анастасия Волочкова намекнула на то, концертный зал "Известия Hall" в центре Москвы сгорел, хотя ранее в МЧС сообщили, что "не допустили распространении огня на здание".

"По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции", - сообщили в МЧС.

Волочкова на своей странице в Instagram* написала: " <…> случилась беда. Ночью произошел пожар в любимом мною зале… Искренне сопереживаю случившемся <…> Моя команда сейчас думает, чем помочь любимому залу. А так же… мы ищем площадку для проведения нашего шоу 25 февраля" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Из ее поста следует, что представление, которое должно было состояться у Волочковой 25 февраля в "Известия hall", не может там пройти.

*заблокированная в России соцсеть, принадлежит запрещенной в России компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией