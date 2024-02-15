Верховный суд отклонил иск Надеждина о порядке сбора подписей для выборов

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона, передает РИА Новости. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе.

Ранее Надеждин, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в президента России, подал два иска в Верховный суд. Главный – об оспаривании отказа в регистрации – он намерен подать позже, поскольку для оспаривания справок МВД нужно "связаться с тысячами граждан по всей России". Подать этот иск Надеждин планирует до 16 февраля.

8 февраля комиссия отказала в регистрации Сергею Малинковичу и Борису Надеждину, которые собрали по 100 тыс. подписей в свою поддержку, а также еще нескольким кандидатам, которые заявления подавали, но подписи не собрали. В итоге в бюллетенях будут Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).