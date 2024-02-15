Не ждите окончания СВО. Девелоперы предупредили Екатеринбург о трендах на жилье в 2024 году

Сегодня ведущие девелоперы собрались в ИД "Коммерсантъ-Урал" на круглом столе, чтобы обсудить тренды рынка недвижимости на 2024 год. И для потенциальных покупателей они не слишком обнадеживающие. На фоне таких позитивных тенденций, как рост уральской столицы вверх и повышение многофункциональности домов, горожан ждет и значительное увеличение цен при ежегодном уменьшении "квадратов". Подробнее о том, почему после окончания СВО цены пробьют потолок, рассказал гендиректор "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер.

По его словам, на 2024 год застройщики определили для себя шесть трендов. Первым из них и, к счастью, позитивным, является строительство домов с живой инфраструктурой . Такая застройка позволяет владельцу квартиры решать практически все свои вопросы буквально не выходя из дома: магазины, спортзалы, спа-центры, детские сады и прочие удобства будут располагаться в одном здании, что значительно экономит время и нервы. Городенкер отметил, что люди уже подхватили эту идею и активно покупают квартиры именно в таких ЖК, а застройщики все чаще предусматривают такие удобства в своих проектах.

Второй тренд - это рост Екатеринбурга вверх . Высотность, как считает девелопер, это не только столичный статус, что актуально для третьей столицы России, но и возможность оставить больше места для благоустройства и комфортной инфраструктуры. Транспорт также перестает быть проблемой, поскольку не нужно протягивать его на длительные расстояния. Да и при покупке квартиры в высотке екатеринбуржец может чувствовать себя лучше

"Чем выше дом, тем чище воздух наверху и это такой столичный статус, потому что все столицы и крупные города так или иначе имеют высокую застройку. И лично мне нравятся высотные дома. Я и сам живу на последнем этаже и испытываю удовольствие, когда просыпаюсь утром и вижу весь город как на ладони", - отметил Городенкер.

К сожалению, позволить себе такую квартиру обычному екатеринбуржцу с каждым годом будет все сложнее: цены за "квадрат" растут и тенденции к снижению нет . Виной тому несколько факторов, в числе которых льготная ипотека - далеко не главная причина. Завершения СВО, когда можно было бы ожидать улучшения отношений с другими странами и их брендами, тоже ждать не стоит. Напротив, ситуация на рынке жилья станет только хуже.

"Почему растет стоимость квадратного метра? За последние два года стоимость приобретения земельных участков и инвестиций в земельные ресурсы выросла на 50-70% для застройщиков. Стоимость стройматериалов выросла на 50%, работы подорожали еще больше, и этот тренд будет продолжаться, потому что присутствует критическая нехватка рабочей силы. Стоимость работ по кладке только за год выросла в два раза. И мы понимаем, что когда закончится СВО, начнется восстановление пострадавших территорий, и туда будут втянуты колоссальные трудовые ресурсы и материалы - туда поедут, и это будет очередной виток роста стоимости. И, к сожалению, сегодня ни один государственный инструмент не может контролировать ценообразование. Может, есть какие-то объективные причины, когда растет стоимость. Я понимаю, когда металл растет - это биржевой товар, но когда утеплитель вдруг вырос в три раза за один сезон, мне кажется это ненормально, это какой-то сговор, и это будет продолжаться и после окончания СВО", - заявил девелопер.

Не стоит забывать и про инфляцию, которая влияет на закуп стройматериалов за рубежом. Это естественный рост, чего нельзя сказать про льготную ипотеку и рамки, в которые из-за нее застройщиков вгоняют банки. Это приводит к тому, что льготная ипотека, напротив, способствует увеличению стоимости жилья для покупателя.

"Последние нововведения - это позиция банковского сообщества, когда застройщикам предложили 7-11% от стоимости квартиры в виде комиссии отдавать банку за выдачу ипотеки по льготной ставке. Но она неподъемная для многих проектов. У нас есть проекты, где стоимость квадратного метра 115 тыс. рублей, мы просто не в состоянии платить такие комиссии. Так или иначе, застройщик будет вынужден переложить эту банковскую комиссию на плечи покупателя", - пояснил Городенкер.

Четвертый тренд - это уменьшение "квадратов" , что по-началу можно оценить негативно, однако чем меньше площадь, тем ниже цена. Гендиректор "Атлас Девелопмент" пояснил, что на фоне необходимости уменьшения квадратов, застройщики стали искать все больше способов сделать квартиру более многофункциональной. Здесь Городенкер отсылает нас к первому тренду - живой инфраструктуре, позволяющей исключить из квартиры ненужные помещения и обустроить их за ее пределами.

"Площадь ежегодно снижается на 1-2%, но если посмотреть на практику разных стран, есть квартиры и 20 "квадратов". Я не агитирую, что это правильно, но сегодня застройщики находят эффективные решения, когда в квартире фактически нет коридоров, когда делают многофункциональные спальни и этот тренд позволяет нам очень серьезно относиться к пространству, делать его органичным и эффективным. Часть функций выносится за пределы квартиры: вещи, которыми пользуешься раз в год, можно хранить в кладовках в подъездах, встречи можно провести на территории жилого дома, которую специально для этого подготовил застройщик, уроки можно сделать в специальной тихой комнате, что особенно удобно, когда много детей. Маленькие квартиры это не так страшно, главное, чтобы они были функциональными", - пояснил застройщик.