15 Февраля 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"В 2045 году". Екатеринбурженка получила ответ "от Путина" на вопрос о строительстве метро

Жителям Екатеринбурга начали поступать ответы на вопросы, заданные во время декабрьской "прямой линии" с Владимиром Путиным. Организаторы мероприятия обещали, что даже если сам глава государства не успеет ответить на все вопросы, то все поступившие обращения все равно будут обработаны представителями ОНФ, и каждый, кто поставил предметный вопрос, получит ответ.

Как сообщила Накануне.RU читательница, обратившаяся на "прямую линию" по поводу транспортной доступности в городе, ей позвонили из мэрии и дали ответ о перспективах строительства метро. В частности, в администрации пообещали построить две новые ветки к 2045 году.

"Я задавала вопрос о строительстве новых веток метро, которые власти города обещают построить вот уже сколько лет. Заодно поинтересовалась, как планируют решать проблему битком набитых автобусов. Мне позвонили из мэрии, назвали меня по имени, отчеству и ответили, что, согласно генплану, открыть две новые ветки получится к 2045 году. Я уточнила, когда будет открыта уже существующая станция - Бажовская. На этот вопрос сотрудник администрации не смог дать ответ. Не сообщили и когда будет решена проблема с автобусами. На этот вопрос, по словам представителя мэрии, ответит другой сотрудник. Сроки ответа не обозначил", - сообщила жительница города.

Напомним, горожане уже долгие годы ждут, когда в Екатеринбурге появится вторая ветка метро, однако вместо нее власти предлагают построить "наземное метро". В декабре глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему более дорогая электричка все равно дешевле второй ветки. При этом, в мэрии Екатеринбурга выразили надежду, что когда-нибудь ветку метро можно будет продлить до Уктуса.

Прямая линия с президентом состоялась 14 декабря 2023 г.

Теги: прямая линия, Владимир Путин, метро


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