"Много жертв: убитые и раненые": власти прокомментировали удар по Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию по погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара по Белгороду. По его словам, система ПВО "работала по 14 воздушным целям".

"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения", - сообщил губернатор.

Ранее СМИ сообщали, что число погибших, возможно, достигло девяти, но не указывали источник информации.

Повреждения выявлены в семи частных домах: повреждены кровля и заборы. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна, пять автомобилей повреждены осколками. "Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле", - добавил Гладков.

Глава соседней Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования коллеге и семьям погибших.

"Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется", - написал Старовойт в Telegram.