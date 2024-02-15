Количество людей с психическими отклонениями выросло до 15 раз с 1991 года - депутат Филатова

По данным Национального исследовательского института психиатрии им. Сербского, в 1990 году во всем СССР было 300 тыс. человек с психическими отклонениями, а в 2022 году только в России - 4 млн. Такие данные привела депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, принявшая участие в передаче на канале НТВ.

Поводом стали участившиеся случаи выбрасывания детей из окон. Подавляющее число таких преступлений происходит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или психически больными людьми. То есть это представители социально неблагополучных слоев населения, а не обычные семьи, за которыми некоторые предлагают установить слежку, подчеркивает депутат.

"Разве не очевидно, в каких направлениях нужно действовать для предотвращения преступлений насильственного характера? И не в отношении конкретно детей, а в общем и целом. Идеология/воспитание + медицина + МВД (профилактика и правоприменение)", - написала Филатова.

Она возмущена призывом адвоката в студии, которая призвала "максимально глубоко войти в семью". Это прибавит доходов адвокатам, но отобьет желание рожать детей.

Ранее в Общественной палате старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина сообщила, что, по данным участковых полиции, порядка 80% правонарушений в семейно-бытовой сфере связано с употреблением алкоголя. А в семьях совершается лишь около 20% преступлений с применением насилия, причем сами преступления вызваны теми же причинами, что и преступления вне семьи, то есть обусловлены не природой семьи, а посторонними причинами.