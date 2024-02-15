Мединский предложил "скопипастить "Википедию" для портала "Знание. Вики"

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил просто скопировать "Википедию" для портала "Знание. Вики", чтобы не плодить сущности.

"Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля - это сложно догонять", - сказал он, выступая на заседании российского общества "Знание".

"Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все", - цитирует РИА Новости помощника президента.

По словам Мединского, 99% статей в "Википедии" контентно не вредны - абсолютно нейтральны и даже интересны, а "вражеской клеветой" является всего 1%. Именно этот 1%, по мнению бывшего министра культуры, "жесточайше модерируется".

"Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?" - резюмировал он.

Ранее в Госдуме призвали пока не блокировать "Википедию". Как считает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, недавно запущенный сайт "Рувики" стал почти полноценной заменой "Википедии", "которая давно превратилась в настоящую помойку с фейками". Но он и другие отечественные аналоги еще не заработали в полную силу, поэтому "помойку" блокировать пока не стоит, иначе россияне продолжат ею пользоваться через VPN-сервисы, полагает он.

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин высказался за создание аналога американской "Википедии", которая не искажала бы информацию. Роскомнадзор заявил, что "Википедия" продвигает "исключительно антироссийскую интерпретацию событий".