В Москве найдена похищенная из МГУ картина "Бурное море"

В Москве найдена похищенная из МГУ им. Ломоносова картина художника-мариниста Льва Лагорио "Бурное море", об этом сообщили в прокуратуре столицы. Обстоятельства не раскрываются, известно только, что обнаружению способствовала Никулинская межрайонная прокуратура – возможно, именно в этом районе Москвы была обнаружена картина.

Лев Лагорио — известный маринист XIX века, ученик Ивана Айвазовского, почетный член Императорской академии художеств.

О пропаже стало известно неделю назад. Сообщалось, что из кабинета в главном корпусе вуза похитили картину и семь Wi-Fi-роутеров. Общий ущерб оценили примерно в 300 тыс. руб., при этом картину Лагорио – всего в 313 руб. (это кадастровая стоимость полотна, присвоенная в советские времена).