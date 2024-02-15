Число погибших при атаке на Белгород выросло до девяти
Число погибших во время атаки ВСУ на Белгород увеличилось до девяти, пишет Mash без указания источника данных. Среди погибших двое детей, один из них младенец, он находился в коляске, второй ребенок находился у школы №42, по стадиону которой пришелся удар. Также сообщается о минимум 20 пострадавших.
Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки пострадал торговый центр в южной части города, школьный стадион, несколько улиц. Пострадали дома в частном секторе.