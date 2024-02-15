15 Февраля 2024
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Армия и ВПК В России Украина Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Спикер ВСУ признал, что боевики отходят из Авдеевки

Украинские боевики в Авдеевке "местами" отходят на "более выгодные позиции". Об этом заявил спикер направления "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, переброска подкреплений в Авдеевку и эвакуация оттуда затруднены, но все будто бы идет по плану, так как задействован запасной путь, подготовленный заранее. Примечательна его фраза, что "мы воюем не мясом, задействуем и маневр".

Накануне 3-я штурмовая бригада ВСУ, собранная из нацистов, сообщила, что ее срочно перебросили в Авдеевку для удержания позиций. И положение украинских войск критическое.

Также накануне сообщалось, что российские военные перерезали "дорогу жизни" боевиков. Их отход резко усложнился, и некоторые могут попасть в плен. При этом новый главком ВСУ Александр Сырский обещал Зеленскому удержать Авдеевку.

Британское издание Financial Times пишет, что решение удерживать Авдеевку в условиях дефицита людей и боеприпасов может стать для украинского режима таким же болезненным, как утрата Артемовска с огромными потерями. То есть режим может потерять и территорию, и людей.

Теги: Авдеевка, ВСУ


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