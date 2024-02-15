В Минобороны заявили о "пресечении атаки" в Белгороде

Минобороны России заявило о "пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ". В сообщении говорится, что атака велась с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают о минимум пяти погибших при обстреле торгового центра, а также о пострадавших в районе школьного стадиона и нескольких улиц в южной части города.