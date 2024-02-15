15 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков попросил не выдергивать из контекста его слова о продолжительности СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции.

"Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста", - цитирует Пескова ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал то, что в некоторых публикациях его высказывание на тему продолжительности СВО преподнесли как утверждения о якобы затягивании сроков спецоперации.

По словам Пескова, СВО начиналась как операция против Украины, но продолжается как конфликт с коллективным Западом, чем и обусловлена ее продолжительность.

"Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано", — объяснил Песков.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин рассказал о конце спецоперации и о том, где российские войска остановятся. По его словам, в данном вопросе главное говорить не о территориях, а об уверенности в безопасности местного населения.

«В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора", - заявил глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Теги: песков, спецоперация


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