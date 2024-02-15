Вдов участников СВО запретят увольнять

Вдов погибших участников СВО не смогут уволить с работы в течение года после смерти супруга. Такой законопроект поддержал Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Законопроект был внесен в Госдуму 30 октября. Он станет гарантией спокойствия для семьи в части трудовой стабильности, заявил один из соавторов документа, член комитета Госдумы по промышленности и торговли Игорь Антропенко. По сути, вдовы приравниваются к женщинам, у которых есть несовершеннолетний ребенок-инвалид, или к матери-одиночке с особенным малышом до трех лет.

Депутаты рекомендовали принять проект в первом чтении, но внести некоторые правки ко второму.

Напомним, недавно сенаторы Андрей Клишас и Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о признании сожительниц погибших участников СВО их вдовами. Устанавливать статус вдовы будет суд. Для этого женщина должна будет доказать фактическое состояние в брачных отношениях, совместное проживание не менее трех лет или не менее года при наличии общего ребенка. Также надо будет доказать, что сожители вели общее хозяйство.