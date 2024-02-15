Четыре человека погибли, десять пострадали во время ракетного обстрела Белгорода

Четыре человека погибли, еще десять (по другим данным – семь) пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщают Telegram-каналы Baza и "112".

Сообщается, что обстрелу подвергся торговый центр в крупнейшем районе города Харьковская гора на юге Белгорода. Также под обстрелом дома в частном секторе района, школьный стадион на Спортивной улице.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что в городе запущена сирена оповещения о ракетной опасности, и попросил жителей находиться в укрытиях.