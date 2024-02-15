Певица Казарновская потеряла почти 1 млн

Оперная певица Любовь Казарновская потеряла почти 1 млн руб. из-за мошенников.

Мошенники написали в telegram от имени коллеги, что данными певицы завладели мошенники и собираются натворить кучу гадостей. Чтобы этого избежать, с дивой свяжется "куратор Министерства культуры из ФСБ".

Затем позвонил "майор Орлов" и надавил – дескать, со счета Казарновской произведена транзакция в пользу украинской террористической организации и, чтобы доброе имя артистки не пострадало, нужно сотрудничать. Далее с ней связался "сотрудник Центробанка", велел снять сбережения и раскидать их по "безопасным счетам", что Казарновская и сделала, пишет telegram-канал "112".